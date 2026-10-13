В Волгоградской области ИИ помогает врачам определиться с диагнозом





В Волгоградской области продолжается оптимизация нагрузки на медицинских работников. Для этого в регионе внедряются цифровые сервисы и системы искусственного интеллекта. Как ранее уже сообщала редакция, уже 51 волгоградская поликлиника подключена к системе цифрового помощника врача «ТОП-3».

- За 2025 год и 9 месяцев 2026-го искусственным интеллектом было обработано более 2,5 млн протоколов приема врача-терапевта. Наиболее частыми диагнозами стали гипертензивная болезнь сердца, остеохондроз позвоночника, сахарный диабет II типа, - уточнили в облкомздраве.

Также технологии ИИ применяются для анализа снимков маммографии, флюорографии, КТ. Только с начала 2026 года в регионе 94% исследований маммографии, 82% рентгенографий органов грудной клетки и флюорографии, 37% КТ органов грудной клетки обработаны с помощью искусственного интеллекта.

Важно отметить, что цифровые технологии дополняют врача, но никак не подменяют компетенции специалиста. Итоговое решение, а также назначение дополнительных анализов — всегда за медицинским работником.

Отдельное направление работы медицинских реформ – облегчение коммуникации пациентов с реорганизациями. Так, специалистами уже внедрена возможность записи к врачу с мощью национального мессенджера МАХ через цифрового помощника «Мое здоровье». Сервис также позволяет получить телемедицинскую консультацию и заказать документы. На текущий момент соответствующей услугой пацаны уже воспользовались 334 тыс. раз.

Фото из архива ИА «Высота 102»