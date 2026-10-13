



13 октября в Волгоградской области на площадке военно-патриотического центра «Юный ястреб» прошла церемония отправки на передовую очередной партии гуманитарной помощи. На этот раз регион передаст бойцам партию специализированной техники: 100 бесшумных электромотоциклов, 50 мотоциклов и 5 квадратиков для мобильных подразделений, а также две инкассаторские машины. Технику перед отправкой лично оценил губернатор Андрей Бочаров и врио командующего Южного военного округа Владимир Кочетков.





- Волгоградская область продолжает делать все для нашей скорейшей победы. Мы передаем очередную партию оборудования, техники, снаряжения для наших военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции. Уверен, что вклад Волгоградской области, в том числе тот объем грузов, техники, который мы передаем, поможет приблизить нашу победу, - подчеркнул глава региона.





Глава региона также отметил тесный контакт, сложившийся с руководством ЮВО и Минобороны, и ещё раз обратил внимание, что поддержка военнослужащих и их семей – абсолютный приоритет для администрации Волгоградской области.





Отметим, Волгоградская область одна из первых в России начала формирование комплексной системы реабилитации ветеранов специальной военной операции по защите Донбасса. На текущий момент действуют уже более 50 механизмов поддержки.

Фото: администрация Волгоградской области