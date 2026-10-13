



В Волгоградской области суд поставит точку в уголовном деле о выпуске в рейс неисправной фуры. 8 января 2026 года у большегруза во время движения разорвало шины, водитель потерял управление и влетел в «Буханку», внутри которой находились семь человек.

- Обвиняемый, исполняя обязанности механика и контролера технического состояния автотранспортных средств, при проведении предрейсового контроля грузового автомобиля не выявил существенный износ протектора шин, при котором дальнейшая эксплуатация транспортного средства запрещена. Несмотря на наличие неисправности, фигурант оформил путевой лист и допустил автомобиль к эксплуатации, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Как ранее сообщала редакция, ДТП произошло на 763-м км автодороги Р-22 «Каспий» около 18:16 на участке вблизи Михайловки. Фура двигалась с московского направления. За рулём находился 45-летний водитель. После жуткого удара семь находящихся внутри «Буханки» человек погибли на месте. В их числе 17-летняя девочка-подросток.

Отметим, расследование в отношении механика завершено. Собранные доказательства вместе с обвинительным заключением направлены в суд. Специалисту может грозить до пяти лет принудительных работ или лишение свободы на срок до семи лет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области