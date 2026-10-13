Волгоградские пенсионеры в ноябре досрочно получат выплаты





В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября некоторые волгоградские пенсионеры получат выплаты раньше обычного графика. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Социального фонда.

Почтальоны начнут разносить пенсии с 3 ноября, с этого же дня выплату можно будет получить в кассе почтового отделения. Отдельным пенсионерам средства за праздничный день начнут поступать ещё раньше – в некоторых случаях с 1 ноября. Доставка через почту продлится до 25 ноября.

Тем, кто обычно получает пенсию на банковскую карту 4 ноября, выплата придёт 3 ноября. С 5 ноября доставка через банки возобновится по стандартному графику.

Досрочная выплата распространяется на все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности. Средства поступят автоматически, обращаться никуда не нужно.

4 ноября в России отмечается День народного единства.