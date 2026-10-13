



12 октября в Иловлинском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля под управлением пенсионера и фуры. Машины не поделили участок московской трассы в границах Качалинского сельского поселения.

- В 16:40 67-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», на 918-м км ФАД Р-22 «Каспий» совершил столкновение с автомобилем «МАН» с последующим наездом на металлический отбойный брус, после чего опрокинулся в кювет, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, основной удар на себя приняла правая часть иномарки. Автомобиль частично лишился остекления.

Отметим, по информации правоохранителей, находившийся внутри «Рено» пассажир скончался на месте. Прибывавшие медики вынуждены были лишь констатировать смерть.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области