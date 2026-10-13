



В Волгограде очевидцы сообщают о крайне напряжённой обстановке на городских АЗС. Крупные сетевые заправки не могут удовлетворить спрос автолюбителей на бензин, в результате чего пробки вновь растягиваются на сотни метров. С каждым днём заторы становятся всё длиннее, а простаивающие часами в очередях автолюбители опять начали блокировать подъезды к остановкам общественного транспорта.







- У нас в Краснооктябрьском на ЖКО машины занимают всю крайнюю полосу по направлению движения в центр города. В результате в остановочный карман не могут заехать ни автобусы, ни троллейбусы. Пассажиры вынуждены садиться и выходить посреди второй полосы, лавируя между автомобилями, - рассказала одна из местных жительниц.

По словам женщины, сложнее всего приходится мамочкам с детьми. Волгоградкам крайне сложно сначала протиснуться с коляской между автомобилей, а затем забраться с асфальта в салон.

Напомним, аналогичные инциденты ранее массово фиксировались в августе 2026 года, на пике топливного дефицита. Ранее 9 октября облпромторг сообщил о том, что в сложившейся сейчас ситуации приоритетное внимание уделяется обеспечению топливом служб жизнеобеспечения. Специалисты также подчеркнули, что ежедневное пополнение запасов бензина на АЗС удалось организовать благодаря актуализации логистических цепочек.

Фото из архива ИА «Высота 102»