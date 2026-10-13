В Краснодаре неизвестный открыл стрельбу над головами детей





Полиция Краснодара проверяет стрельбу с балкона, напугавшую детей. Инцидент, по данным ИА «Живая Кубань», произошел еще 10 октября на улице Героя Яцкова, однако широкую огласку он получил только 13 октября, благодаря социальным сетям.

Согласно опубликованным данным, около 16:00 возле дома 19/3 на улице Героя Яцкова дети ждали, когда отремонтируют велосипед. В этот момент, как утверждается, с балкона началась стрельба. Рядом с детьми упали два предмета, похожих на гильзы. По словам очевидцев, выстрелов было больше.

Полиция проводит доследственную проверку. При этом, как отметили в ведомстве, никто из очевидцев в правоохранительные органы не обращался. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.