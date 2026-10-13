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Общество

«Не экономьте на детях»: участники СВО попросили не закрывать детсад под Волгоградом

Общество 13.10.2026 19:25
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13.10.2026 19:25



Участники СВО из Иловлинского района Волгоградской области выступили с видеообращением, в котором обратились к властям с просьбой отменить решение местных чиновников о ликвидации дошкольного образовательного учреждения «Солнышко». 



– Мы, участники СВО, обращаемся к вам с просьбой вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действиям чиновников администрации Иловлинского района Волгоградской области, которые решили ликвидировать детский сад «Солнышко». Чиновники мотивируют это отсутствием капитального ремонта, а также низкой наполняемостью групп, с чем мы категорически не согласны, – говорится в видеообращении.

Военные утверждают, что детский сад, куда ходят их дети и внуки, находится в хорошем состоянии. 

–  Здесь светлые просторные группы, современные прогулочные площадки. Детский сад посещают 113 детей, а воспитатели имеют первую или высшую квалификационную группу. Воспитанников хотят перевести в другие детские сады, однако они находятся в отдалении от места жительства детей, среди которых есть инвалиды. При отсутствии общественного транспорта в рабочем поселке Иловля это обернется для родителей дополнительными расходами и другими неудобствами, – подчеркнули участники СВО. 


Они также обратили внимание на то, что в случае ликвидации детсада без работы останутся 22 человека. 

– Неофициально чиновники признаются, что закрывают детсад «Солнышко» из-за желания сэкономить бюджетные средства. Мы считаем это недопустимым и предлагаем экономить не на детях, а на самих чиновниках. В то время когда мы, отцы и деды воспитанников детсада «Солнышко», защищаем Родину, чиновники на местах действуют вопреки государственной политике, направленной на укрепление демографии, повышение рождаемости и поддержку семей. Мы надеемся, что ваше вмешательство поможет повлиять на отмену решения чиновников о ликвидации детсада «Солнышко» ради тех, чье будущее мы сегодня защищаем за ленточкой, – заключили военнослужащие, обращаясь к региональным властям.


Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», постановление о ликвидации детсада «Солнышко», расположенного на улице Пионерская, 13, подписал 7 октября врио главы Иловлинского района Волгоградской области Олег Попов. Родители рассказали корреспонденту ИА «Высота 102», что им уже заявили о необходимости перевести детей в другие детские сады до 15 декабря.  При этом мнение родителей не спросили. Иловлинцы утверждают, что условия для детей ухудшатся, в том числе и потому, что в других детсадах дети находятся в достаточно стесненных условиях.   

Формально объявлено, что в нашем детском саду давно не было капремонта. Но он находится в хорошем состоянии, у нас просторные помещения, всем хватает места, на площадках установлены современные городки. По некоторым данным, после закрытия нашего детсада сюда планируют перевести младшие классы школы №1, которую скоро будут капитально ремонтировать. А после окончания ремонта якобы здесь собираются организовать общежитие для сезонных рабочих. В любом случае мы считаем, что «Солнышко» должно остаться таким же теплым местом, какое есть сейчас, в первую очередь для дошкольников, – делятся иловлинцы. 


– Детский сад «Солнышко» работает с 9 марта 1982 года – это значимая часть истории нашего района и важная опора для семей. Для многих из нас это не просто учреждение, а место, где дети чувствуют себя в безопасности, получают заботу и развиваются в привычной, доброжелательной среде. Наши дети привязаны к воспитателям и к самому пространству сада: резкая смена обстановки может стать для них серьёзным стрессом. Кроме того, дошкольное образование – это фундамент для дальнейшей учёбы, и мы хотим, чтобы наши малыши получили его полноценно, – подчеркнули родители.

Жители Иловлинского района надеются, что чиновники найдут способ сохранения детского сада, и  готовы участвовать в обсуждении любых решений, которые помогут избежать ликвидации дошкольного учреждения. 


Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в администрацию Иловлинского района с просьбой пояснить причины ликвидации детсада «Солнышко». Кроме того, как стало известно, сегодня, 13 октября, чиновники собирались встретиться родителями воспитанников дошкольного учреждения. 

Видео и фото читателей V102.RU

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