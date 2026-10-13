



15 октября с 9:00 до 20:00 во всех налоговых инспекциях Волгоградской области пройдет День открытых дверей, посвящённый уплате налогов физических лиц за 2025 год. Об этом сообщает УФНС России по региону.

В рамках акции налогоплательщики смогут получить консультации по начислению и уплате транспортного и земельного налогов, налога на имущество и НДФЛ, уточнить свои обязательства, подать заявление при обнаружении некорректных сведений в уведомлении, представить документы на льготы и задать интересующие вопросы.

Специалисты налоговой службы расскажут о способах получения уведомлений, о том, кому необходимо уплачивать имущественные налоги, какие ставки и льготы действуют в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы по теме налогообложения.

Кроме того, все желающие смогут получить доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Налоговая служба напоминает: если в собственности есть транспорт, земля, квартира, дом, гараж или иное имущество, а также имеются основания для уплаты НДФЛ, налог за 2025 год необходимо перечислить не позднее 1 декабря 2026 года.