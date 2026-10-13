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Происшествия

В Волгограде грузовик с манипулятором переехал пешехода у остановки «Безымянная улица»

Происшествия 13.10.2026 12:14
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13.10.2026 12:14


12 октября в Красноармейском районе Волгограда грузовик с манипулятором переехал пешехода. Инцидент произошёл в дневное время на участке региональной трассы 18К-1 у остановки общественного транспорта «Безымянная улица» в границах территории посёлка Кирова.

- В 14:15 43-летний водитель, управляя автомобилем «Камаз-53215», на 5-м км автодороги «Волгоград – Котельниково - Сальск» совершил наезд на неустановленного пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, от полученных травм пешеход скончался на месте.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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