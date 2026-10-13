Новая угроза: в Волгограде и области объявили опасность по БпЛА





Вечером 13 октября на территории Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Предупреждение введено в 19:04, сообщает ИА «Высота 102».

Жителям региона рекомендуется немедленно занять безопасное место в квартире или доме. Лучше всего подойдет комната без окон – санузел, коридор без оконных проемов, кладовка. Следует сесть на пол между двумя капитальными стенами. Нельзя подходить к окнам и пользоваться лифтом.

Находиться в безопасном укрытии необходимо до отмены беспилотной опасности.

Специалисты напоминают: при обнаружении подозрительных объектов или при получении сигналов тревоги важно сохранять спокойствие и действовать согласно инструкциям. Телефон 112 работает круглосуточно и принимает вызовы со всех мобильных операторов даже при отсутствии средств на счету.

Отметим, на текущий момент мониторинговые каналы не сообщали о фиксации беспилотников ВСУ на территории Волгоградской области. Летательные аппараты замечены вечером 13 октября в Воронежской, Ростовской и Тульской областях.