Расследования

Бочаров сообщил о выполнении первого этапа работ на КНС в Волгограде

Расследования 07.07.2024 16:47
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07.07.2024 16:47

Губернатор Волгоградской области сегодня, 7 июля, провел заседание оперштаба, оценив действия сил и служб по ликвидации последствий взрыва на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда. 

— Вчера, 6 июля, на канализационной насосной станции № 4 Красноармейского района Волгограда, предварительно в связи с нарушением правил техники безопасности при проведении ремонтных работ, произошел взрыв газа с последующим обрушением железобетонных перекрытий здания КНС, повреждением насосного и технологического оборудования. Полностью разрушена электроподстанция, обеспечивающая работу КНС. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Нанесен серьезный ущерб строениям, находящимся рядом с КНС. В связи с происшествием сложилась по-настоящему чрезвычайная ситуация, которая потребовала выверенных и оперативных решений, — отметил глава региона. 

Бочаров отметил, что созданный оперативный штаб работает 24 на 7. Привлечены необходимые силы и средства, а также материально-техническая база. Оперативно приняты меры к скорейшей ликвидации последствий. 

По словам губернатора, для преодоления ЧП органы власти и местного самоуправления вместе с подразделениями МЧС, МВД и аварийно-спасательными службами в кратчайшие сроки выработали и приняли необходимые решения. 

— При этом в связи с аномально высокими температурами наружного воздуха, принято решение проводить ремонтные работы без ограничения водоотведения и с сохранением в полном объеме подачи горячего и холодного водоснабжения жителям города Волгограда, — особо подчеркнул губернатор. 


Бочаров выразил благодарность всем принимавшим и принимающих участие в проведении работ по восстановлению канализационной системы в таких непростых условиях. 

— Еще раз всем большое спасибо, первый этап выполнен, впереди нас ждет тяжелая и напряженная работа по восстановлению в полном объеме всей канализационной системы, — уточнил губернатор.  

Глава региона обратил внимание, что при необходимости ограничения подачи воды в связи с ремонтными работами на насосной станции и переводе ее из аварийного на плановый режим работы, власти заранее проинформируют об этом жителей города. В этом случае в определенных местах разместят дополнительный запас воды. 

— Еще раз отмечу, что оперативным штабом решение об ограничении подачи коммунального ресурса жителям Волгограда не принималось. Прием и подача проходят в плановом порядке, —подчеркнул Бочаров.— Пользуясь случаем, отдельно обращаюсь к жителям Волгограда и области: прошу доверять только сообщениям органов власти и действовать, исходя из официальной информации.

При этом глава региона обратил внимание, что в областной столице не прекращаются плановые профилактические работы на сетях в связи с подготовкой к отопительному сезону. Поэтому в отдельных районах продолжатся отключения горячей воды в соответствии с ранее утвержденными графиками, которые доводили до горожан. 

Ранее сообщалось, что на месте разрушенной КНС на юге города завершается монтаж резервной трубы. Мэр Волгограда Владимир Марченко пообещал монтаж двух насосов на обводной ветке. Концессии в свою очередь отрапортовали о штатном режиме подачи воды после ЧП на станции. 

Фото: администрация Волгограда 

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