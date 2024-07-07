В Волгограде всю ночь продолжались разборы пострадавшего от взрыва здания КНС в Красноармейском районе, сообщает V102.RU со ссылкой на местные власти.

— Аварийно-восстановительные работы продолжались на протяжении всей ночи. Помимо строительства обводного коллектора производился демонтаж поврежденных конструкций КНС, — уточнили в мэрии города-героя.

В свою очередь в Концессиях уточнили, что подача холодной воды в Красноармейском, Кировском и Советском районах Волгограда продолжает осуществляться в полном объеме и штатном режиме.

— К полуночи 6 июля специалисты «Концессий водоснабжения» нормализовали режим подачи ресурса в отдельных высотных кварталах после массового водоразбора, вызванного ажиотажем потребителей, — заверили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Уточняется, если в квартире по какой-то причине до сих пор нет холодной воды либо она идет со слабым напором, необходимо обратиться в УК по вопросу отладки внутридомовых сетей.

По информации областного главка МЧС, на месте чрезвычайного происшествия продолжается разбор завалов. Сведений о новых пострадавших нет.

Напомним, на юге Волгограда накануне днем взорвалась насосная станция. Были опубликованы первые страшные фото с места ЧП. Губернатору Андрею Бочарову представлен доклад о происшествии, создан оперативный штаб.

Сам момент взрыва на КНС попал на видео. СК возбудил дело, озвучена предварительная версия. Следователи продолжили осмотр места взрыва.

Глава Волгограда Владимир Марченко рассказал, что будет с водой у жителей после взрыва на насосной станции. Позже появилась информация, что в Кировском районе ограничили подачу горячей воды. Принято решение в срочном порядке сооружать обводной трубопровод. В Концессиях объяснили проблемы с водой в Волгограде паникой.

Следствие установило личности погибших. Глава СКР Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту взрыва на КНС.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Видео: администрация Волгограда