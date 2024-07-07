Общество

В Волгограде на месте разрушенной КНС завершают монтаж резервной трубы

Общество 07.07.2024 11:58
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07.07.2024 11:58


На месте взрыва насосной станции в Красноармейском районе продолжаются восстановительные работы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на мэрию Волгограда, на участке завершают прокладку трубы диаметром около 600 миллиметров для обводного трубопровода. 

Предполагается, что он соединит технически исправные участки коммуникаций в обход поврежденной насосной станции. 

— Для функционирования трубопровода доставлены и установлены четыре насоса. Работы по запуску начнутся в ближайшее время, — заверили в городской администрации. 

Уточняется, что ликвидируют последствия ЧП более 80 сотрудников коммунальных и оперативных служб. Задействовано больше 30 единиц спецтехники.

Напомним, ранее мэр Волгограда пообещал монтаж двух насосов на обводной ветке. Ранее Концессии отрапортовали о штатном режиме подачи воды после взрыва на КНС. 

Видео: администрация Волгограда

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