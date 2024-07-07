Общество

Мэр Волгограда Марченко пообещал монтаж двух насосов на обводной ветке

Общество 07.07.2024 10:26
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07.07.2024 10:26


Сегодня утром, 7 июля, на заседании оперштаба, организованного властями после взрыва на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда, подведены итоги восстановительных работ, проведенных прошедшей ночью и поставлены задачи на ближайшие сутки. 

— На данный момент заканчивается монтаж обводного коллектора с установкой двух насосов. Сегодня в течение ночи и утра запущены два насоса. По завершению монтажа обводной ветки мы подключим еще два насоса. Двигаемся согласно намеченного изначально плана и тех задач, которые оперативный штаб ставил перед эксплуатирующей организацией. Коммунальный ресурс подается в полном объеме, ограничений не проводилось, — заверил горожан глава Волгограда Владимир Марченко.  

Ранее Концессии отрапортовали о штатном режиме подачи воды после взрыва на КНС. Волгоградцам разъяснили, что нужно делать, если все-таки в квартире по какой-то причине до сих пор нет холодной воды либо она идет со слабым напором. 

По сведениям областного главка МЧС, на месте происшествия продолжается разбор завалов. Также с людьми работают психологи спасательного ведомства. 

Напомним, на юге Волгограда накануне днем взорвалась насосная станция. Губернатору Андрею Бочарову доложили о происшествии. 

Сам момент взрыва на КНС сняли на видео. СК возбуждено уголовное дело, озвучена предварительная причина ЧП, установлены личности погибших. Бастрыкин лично контролирует ход расследования. 

Видео: администрация Волгограда 

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