Дело сбившей четверых школьников волгоградки поступило в суд

Материалы уголовного дела в отношении 37-летней жительницы Волгограда, обвиняемой в наезде на четверых подростков у школы № 1, поступили в Тракторозаводский районный суд, сообщает V102.RU.

Согласно картотеке судебной инстанции, дело Светланы Викторовны Худенко находится на рассмотрении судьи Ирины Струк. Материалы зарегистрированы 1 июля. Дата первого заседания пока еще не определена.

Ранее прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по делу. Женщине вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Фигурантка свою вину полностью признала. Ей грозит до двух лет колонии. В отношении обвиняемой избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий — запрета управлять автомобилем с изъятием водительских прав.

Напомним, следствием установлено, что 11 апреля 2024 года примерно в 10.00 обвиняемая за рулем Renault Duster двигалась по дороге на улице Ополченской, где напротив дома № 47 сбила переходивших дорогу по зебре двух 11-летних девочек и мальчиков в возрасте 11-ти и 12-ти лет.

В результате ДТП одна из девочек получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Остальным несовершеннолетним по итогам экспертиз установлен вред здоровью средней тяжести. Аварию на севере Волгограда зафиксировал регистратор одной из машин, следовавших во встречном направлении.