Расследования

В Волгограде со второй попытки посадили авторитета Александра Юношева

Расследования 27.06.2024 13:07
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27.06.2024 13:07


Волгоградский областной суд огласил приговор в отношении ранее судимого 63-летнего Александра Юношева за занятие высшего положения в преступной иерархии. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, мужчина в августе 2020 года принял неформальный статус криминального авторитета «положенец» и занял высшее положение в преступной иерархии Волгоградской области. В криминальной среде он получил прозвище Саша Еврей. 
- С августа 2020 по апрель 2021 года Юношев, занимая высшее положение в преступной иерархии Волгоградской области, действуя умышлено принимал участие в разрешении различного рода споров и конфликтов между лицами, придерживающимися криминальной идеологии, занимался сбором средств в единый денежный фонд преступной среды, создавал благоприятные условия для лиц, содержащихся в местах лишения свободы и следственных изоляторах, участвовал в проведении «сходок», на которых решались вопросы криминального характера, в т.ч. наделение или лишение социальных статусов тех или иных лиц криминальной среды, поддерживал связь с другими лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, - говорится в сообщении облсуда.   
Однако подсудимый не признал свою вину. И уверял, что ничего не знает о существовании криминального мира, а сам вел жизнь обычного человека. Но суд признал эти утверждения недостоверными. 
В частности, как ранее поясняли в прокуратуре,  Александр Юношев получил полномочия для контроля за криминалитетом в Анталье в августе 2020 года на сходке авторитетов. 
В итоге Юношева приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.
Напомним, год назад  Александра Юношева по прозвищу Саша Еврей, который в общей сложности провел за решеткой 20 лет,  по такому же обвинению оправдали присяжные. Однако приговор присяжных был обжалован и сегодня вынесено новое решение. 

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