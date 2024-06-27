Расследования 27.06.2024 13:07
0
27.06.2024 13:07
Волгоградский областной суд огласил приговор в отношении ранее судимого 63-летнего Александра Юношева за занятие высшего положения в преступной иерархии. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, мужчина в августе 2020 года принял неформальный статус криминального авторитета «положенец» и занял высшее положение в преступной иерархии Волгоградской области. В криминальной среде он получил прозвище Саша Еврей.
- С августа 2020 по апрель 2021 года Юношев, занимая высшее положение в преступной иерархии Волгоградской области, действуя умышлено принимал участие в разрешении различного рода споров и конфликтов между лицами, придерживающимися криминальной идеологии, занимался сбором средств в единый денежный фонд преступной среды, создавал благоприятные условия для лиц, содержащихся в местах лишения свободы и следственных изоляторах, участвовал в проведении «сходок», на которых решались вопросы криминального характера, в т.ч. наделение или лишение социальных статусов тех или иных лиц криминальной среды, поддерживал связь с другими лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, - говорится в сообщении облсуда.
Однако подсудимый не признал свою вину. И уверял, что ничего не знает о существовании криминального мира, а сам вел жизнь обычного человека. Но суд признал эти утверждения недостоверными.
В частности, как ранее поясняли в прокуратуре, Александр Юношев получил полномочия для контроля за криминалитетом в Анталье в августе 2020 года на сходке авторитетов.
В итоге Юношева приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.
Напомним, год назад Александра Юношева по прозвищу Саша Еврей, который в общей сложности провел за решеткой 20 лет, по такому же обвинению оправдали присяжные. Однако приговор присяжных был обжалован и сегодня вынесено новое решение.
В Волгограде 65-летняя медик отдала мошенникам 1,6 млн рублей27.06.2024 13:15
Расследования 27.06.2024 13:15
На разоблаченную УФСБ лжемать из Волгоградской области завели дело27.06.2024 12:40
Расследования 27.06.2024 12:40
Двое волгоградцев по-тихому слили 2 тыс литров солярки с нефтепровода27.06.2024 11:27
Расследования 27.06.2024 11:27
«Он гулял с друзьями»: в Котово пропал 9-летний мальчик27.06.2024 08:05
Расследования 27.06.2024 08:05
«Хочет два миллиона»: душительница Ахметова обвинила экс-подругу в рэкете и давлении26.06.2024 21:30
Расследования 26.06.2024 21:30
Опубликовано оперативное видео с волгоградцами, державшими в заложниках 20-летнюю девушку26.06.2024 17:26
Расследования 26.06.2024 17:26
Пропавшую 20-летнюю волгоградку неделю держали в заложниках на юге Волгограда26.06.2024 17:13
Расследования 26.06.2024 17:13
Из Филиппин – за решетку: мошенник получил 4,5 года колонии за отъем квартиры у волгоградцев26.06.2024 14:58
Расследования 26.06.2024 14:58
СК возбудил дело после нападения бездомного пса на пожилую волгоградку26.06.2024 10:43
Расследования 26.06.2024 10:43
А старые где? Облдума снова закупает 20 новых компьютеров25.06.2024 17:28
Расследования 25.06.2024 17:28
В Новороссийске задержали подозреваемого в жестоком убийстве жителя Волгограда25.06.2024 16:01
Расследования 25.06.2024 16:01
Силовики задержали на волгоградском посту ДПС россиянина с 2 кг. наркотиков25.06.2024 15:05
Расследования 25.06.2024 15:05
Волгоградка взыскала с ООО «УАЗ» более 3,5 млн за бракованный внедорожник25.06.2024 13:59
Расследования 25.06.2024 13:59
Разбойник идет под суд за сломанный палец и избиение лопатой 83-летней бабушки25.06.2024 12:53
Расследования 25.06.2024 12:53
Замначальника колонии в Волгоградской области сам не избежал колонии25.06.2024 12:07
Расследования 25.06.2024 12:07