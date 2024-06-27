



Волгоградский областной суд огласил приговор в отношении ранее судимого 63-летнего Александра Юношева за занятие высшего положения в преступной иерархии. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, мужчина в августе 2020 года принял неформальный статус криминального авторитета «положенец» и занял высшее положение в преступной иерархии Волгоградской области. В криминальной среде он получил прозвище Саша Еврей. Волгоградский областной суд огласил приговор в отношении ранее судимого 63-летнего Александра Юношева за занятие высшего положения в преступной иерархии. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, мужчина в августе 2020 года принял неформальный статус криминального авторитета «положенец» и занял высшее положение в преступной иерархии Волгоградской области. В криминальной среде он получил прозвище Саша Еврей.

- С августа 2020 по апрель 2021 года Юношев, занимая высшее положение в преступной иерархии Волгоградской области, действуя умышлено принимал участие в разрешении различного рода споров и конфликтов между лицами, придерживающимися криминальной идеологии, занимался сбором средств в единый денежный фонд преступной среды, создавал благоприятные условия для лиц, содержащихся в местах лишения свободы и следственных изоляторах, участвовал в проведении «сходок», на которых решались вопросы криминального характера, в т.ч. наделение или лишение социальных статусов тех или иных лиц криминальной среды, поддерживал связь с другими лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, - говорится в сообщении облсуда. - С августа 2020 по апрель 2021 года Юношев, занимая высшее положение в преступной иерархии Волгоградской области, действуя умышлено принимал участие в разрешении различного рода споров и конфликтов между лицами, придерживающимися криминальной идеологии, занимался сбором средств в единый денежный фонд преступной среды, создавал благоприятные условия для лиц, содержащихся в местах лишения свободы и следственных изоляторах, участвовал в проведении «сходок», на которых решались вопросы криминального характера, в т.ч. наделение или лишение социальных статусов тех или иных лиц криминальной среды, поддерживал связь с другими лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, - говорится в сообщении облсуда.

Однако подсудимый не признал свою вину. И уверял, что ничего не знает о существовании криминального мира, а сам вел жизнь обычного человека. Но суд признал эти утверждения недостоверными. Однако подсудимый не признал свою вину. И уверял, что ничего не знает о существовании криминального мира, а сам вел жизнь обычного человека. Но суд признал эти утверждения недостоверными.

В частности, как ранее поясняли в прокуратуре, Александр Юношев получил полномочия для контроля за криминалитетом в Анталье в августе 2020 года на сходке авторитетов. В частности, как ранее поясняли в прокуратуре, Александр Юношев получил полномочия для контроля за криминалитетом в Анталье в августе 2020 года на сходке авторитетов.

В итоге Юношева приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. В итоге Юношева приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Напомним, год назад Александра Юношева по прозвищу Саша Еврей, который в общей сложности провел за решеткой 20 лет, по такому же обвинению оправдали присяжные. Однако приговор присяжных был обжалован и сегодня вынесено новое решение.



