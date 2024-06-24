Спорт

Назначено время начала матча за Суперкубок России в Волгограде

Спорт 24.06.2024 18:21
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24.06.2024 18:21


Сегодня, 24 июня, стало известно о том, что матч за OLIMPBET Суперкубок России по футболу на Волгоград Арене между питерским «Зенитом» и «Краснодаром» начнется 13 июля в 20-30 часов, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу РФС.

Игру за трофей,  в которой встретятся действующий чемпион и обладатель Кубка страны «Зенит» и серебряный призер российской премьер-лиги сезона 23-24 «Краснодар», покажет в прямом эфире «Матч ТВ». Отметим, ранее стало известно, что билеты на  Суперкубок России поступят в продажу в среду, 26 июня, и будут доступны только на сайте официального билетного оператора РФС – Kassir.ru.
 
Напомним, что предстоящая встреча за Суперкубок страны окажется первой в истории для Волгоград Арены.

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