«Словно вылили тонны краски»: под Волгоградом водохранилище стало сине-зеленым





Природоохранные ведомства в Волгоградской области выясняют причины окрашивания Варваровского водохранилища. Как сообщили V102.RU местные жители, вода в водоеме завоняла и приобрела необычный сине-зеленый цвет, а возле берега и вовсе образовалась плотная корка.

- Это выглядит так, словно тонны краски пролили. Что произошло – непонятно. Может сбросили что, а может и водоросли цветут, но как-то рановато для них вроде, - сообщили волгоградцы.

В местных пабликах сообщают, что вода покрылась непонятным веществом сине-зеленого цвета с характерным неприятным запахом в районе СНТ «Слава».

На место происшествия выехали сотрудники Росприроднадзора, которые выясняют, что произошло с водой.

Отметим, что ранее окрашивание водоемов происходило из-за обилия сине-зеленых водорослей. Однако в основном «цветет» вода в августе. В процессе гниения такие водоросли издают неприятный запах и выделяют в воду токсичные соединения, которые вызывают гибель рыбы и даже птиц.

Видео: читателей V102.RU