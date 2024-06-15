Расследования

«Должна была отмечать свой день рождения»: под Волгоградом простились со сбитой пьяным водителем школьницей

Расследования 15.06.2024 12:01
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15.06.2024 12:01


В селе Райгород Светлоярского района простились с одной из школьниц, сбитой пьяным водителем на «Ниве». В день похорон девочка должна была отметить свое 15-летие.  

- В тот вечер Даша была на празднике, а потом вместе с подругой зашла к нам домой, - рассказывает брат погибшей девочки Вадим. – Они немного посидели за компьютером, а после сестра решила проводить девочку до дома. Это было около 22:00.

На улице Советской на 14-летних школьниц налетела белая «Нива». Отечественный внедорожник удирал от экипажа ДПС и мчался по поселку на огромной скорости. Уже после смертельной аварии стало очевидно, почему 21-летний водитель пытался избежать встречи с полицейскими - мужчина был сильно пьян и, по словам очевидцев, едва держался на ногах. 


- Люди, которые видели эту аварию своими глазами, готовы были буквально разорвать автомобилиста на части. Многие люди плакали – и дети, и взрослые. Даже те, кто лично не знал нашей семьи, - продолжает Вадим. - Если честно, сам я не могу понять и принять случившегося. Все будто бы в тумане. Нас в семье было трое, а теперь я остался единственным ребенком у своего отца. Сначала потерял брата, а теперь вот сестру…

Погибших под колесами автомобиля школьниц планируют похоронить рядом друг с другом.

- Даша была жизнерадостной девчонкой. Занималась танцами, снимала видео для Tik-tok, любила делать фотографии. Вчера она должна была отмечать свой день рождения. Но вместо этого мы всем селом провожали ее в последний путь, - говорит брат погибшей школьницы. – Похороны Ани (имя девочки изменено – Прим.) пройдут чуть позже. Девочек хотят похоронить рядом друг с другом.


Страшная авария в поселке Райгород случилась вечером 12-го июня. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

На видео, снятом в кабинете следователя, сельчанин произносит только лишь «Виноват. Раскаиваюсь в содеянном».  Накануне водителя «Нивы» арестовали в Светлоярском районном суде.

Автор Виктория Чумакова

Фото: прокуратуры Волгоградской области / объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

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