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Происшествия

70-летний водитель устроил массовое ДТП с «Камазом» в Волгограде

Происшествия 11.09.2026 12:06
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11.09.2026 12:06


Три человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей с грузовиком в Волгограде. По информации ГУ МВД России по региону, массовая авария произошла накануне днем в Дзержинском районе на улице Лесогорской.

По предварительным данным, спровоцировал столкновение 70-летний водитель Geely. Пенсионер при перестроении столкнулся с автомобилем «КАМАЗ», который затем врезался в припаркованный SsangYong. 

В ДТП пострадали трое – пассажир в Geely, а также водитель и пассажир SsangYong. Они госпитализированы.  

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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