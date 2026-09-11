70-летний водитель устроил массовое ДТП с «Камазом» в Волгограде

Три человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей с грузовиком в Волгограде. По информации ГУ МВД России по региону, массовая авария произошла накануне днем в Дзержинском районе на улице Лесогорской.

По предварительным данным, спровоцировал столкновение 70-летний водитель Geely. Пенсионер при перестроении столкнулся с автомобилем «КАМАЗ», который затем врезался в припаркованный SsangYong.

В ДТП пострадали трое – пассажир в Geely, а также водитель и пассажир SsangYong. Они госпитализированы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области