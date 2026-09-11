Врачи в Волгограде оказывают всю необходимую медицинскую помощь двум мужчинам, пострадавшим от ночной ракетной атаки ВСУ. Как уточнили в облздраве, пострадавших госпитализировали в больницу, их состояние опасений не вызывает.

– Двое пострадавших получают всю необходимую медицинскую помощь в условиях стационара, угрозы жизни нет. Состояние стабильное, – рассказали в облздраве.

Напомним, что минувшей ночью в результате ракетной атаки в Красноармейском районе Волгограда повреждения получил многоквартирный дом по улице Героев Малой Земли. Губернатор сообщил, что в результате пострадали двое мужчин 42 и 55 лет. Обломки также попали на территорию промпредприятия.