Пристав спас людей и здание суда под Волгоградом от пожара

Судебный пристав в Волгоградской области спас людей и здание суда от пожара. По информации ГУФССП России по региону, Дмитрий Михайлушкин, который дежурил на объекте в Суровикинском районе, вовремя предотвратил распространение огня.

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Суровикинского районного отделения ГУФССП региона от судьи получил сообщение о возгорании потолочного светильника в кабине. Дмитрий Михайлушкин организовал эвакуацию посетителей суда и персонала, а потом с помощью огнетушителя ликвидировал возгорание до приезда пожарных.

В ГУФССП по региону отмечают, что благодаря смелым и решительным действиям судебного пристава удалось спасти жизни людей и имущество суда.

Фото: ГУФССП России по Волгоградской области