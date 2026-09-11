



В Городищенском районе Волгоградской области полиция совместно с оперативниками регионального УФСБ, СК России и при силовой поддержке спецподразделения СОБР провела задержание мужчины и женщины, осквернивших память погибших защитников сталинградской земли. Фигуранты записали на территории мемориального комплекса видео, содержащее порочащую информацию.







- Мужчина и женщина разместили в социальной сети видеозапись, сделанную на территории объекта культурного наследия «Братская могила воинов 62-й Армии, погибших в период Сталинградской битвы». Содержание видеозаписи, согласно материалам уголовного дела, расценено как осквернение символа воинской славы России и памяти защитников Отечества, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Задержание фигурантов состоялось 10 сентября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. Подозреваемые после завершения следственных мероприятий доставлены в местный отдел СКР.

На допросе задержанные раскаялись в содеянном.

- 17 февраля 2026 года февраля я опубликовал ролик в своём Тикток-аккаунте для продвижения и повышения просмотров канала. Видео снимал на Солдатском поле в Городищенском районе на фоне памятника. Очень сожалею о своём глупом поступке, - подчеркнул мужчина.

Отметим, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании участникам съёмки меры пресечения.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области и СУ СК России по Волгоградской области