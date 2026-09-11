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 Семейные активы беглой судьи Хахалевой изъяли в пользу государства
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Федеральные новости

Семейные активы беглой судьи Хахалевой изъяли в пользу государства

Федеральные новости 11.09.2026 12:28
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11.09.2026 12:28


Активы семьи бывшей судьи Елены Хахалевой из Краснодара перейдут в доход государства. Об этом сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края – решение, которое уже вступило в силу, вынес Краснодарский краевой суд. 

Ранее Октябрьский районный суд установил, что Елена Хахалева, занимая должность судьи, через судебные решения передавала ценные сельхозугодья региона компаниям, связанным с ее мужем Робертом. Семья незаконно завладела землей площадью более 12,5 тысяч гектаров, что позволяло постоянно наращивать доходы и превращать их в движимое и недвижимое имущество, дорогие машины и предметы роскоши. Сестра Елены Наталия, судья Арбитражного суда Краснодарского края, помогала увеличивать доход от незаконной коммерческой деятельности – в частности, участвовала в освобождении компаний, связанных с Робертом Хахалевым, от уплаты многомиллионных налогов.

В доход государства решение краевого суда в Краснодаре перешли доли в уставном капитале четырех коммерческих организаций, 73 земельных участка и около 100 жилых и нежилых зданий и помещений. Кроме того, изъяты деньги на счетах ответчиков на общую сумму более 15,5 миллионов рублей.  

Напомним, Елена Хахалева стала известна на всю страну в 2017 году после роскошной свадьбы дочери – стоимость торжества тогда оценили в два миллиона долларов. С тех пор за ней закрепилось прозвище «золотая» судья. В то время она возглавляла административную коллегию Краснодарского краевого суда, а ее старший сын Кирилл Хахалев был депутатом Законодательного собрания края.

Через два года после свадебного скандала мать потеряла руководящую должность в краевом суде, а сын лишился депутатского мандата. В декабре 2021 года Высшая квалификационная коллегия судей разрешила Следственному комитету возбудить против Хахалевой уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – о мошенничестве и судебном подлоге. Однако к тому моменту Елена Хахалева уже уехала за границу.

 

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