Появилось видео допроса подозреваемого в гибели двух девочек под Волгоградом





Следственные органы опубликовали видео с места смертельного ДТП в Волгоградской области, в результате которого погибли две 14-летние девочки, а также допроса подозреваемого, передает V102.RU.

Напомним, 12 июня пьяный 21-летний водитель, управляя «Нивой», на улице Советской в поселке Райгород Светлоярского района наехал на двух 14-летних девочек, которые от полученных травм скончались.

Водитель задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

На видео СК - работа следователей на месте смертельной аварии, а также фрагмент допроса подозреваемого.

- Виноват. Раскаиваюсь в содеянном, - отвечает задержанный на вопрос следователя о том, что он может сказать по поводу произошедшего.

В СУ СКР по региону сообщили, что в настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

- Произведен детальный осмотр происшествия, назначены судебные экспертизы, в том числе авто-техническая, допрошен подозреваемый, а также очевидцы произошедшего, - сообщили в ведомстве.

Расследование этого ДТП взяла на контроль прокуратура Волгоградской области.

Видео: СУ СКР по Волгоградской области