



Следственный комитет пообещал расследовать террористический удар ВСУ, совершённый в ночь с 10 на 11 сентября по Волгограду и другим мирным городам России. Специалисты уже приступили к сбору улик.

- Вследствие ударов украинских дронов ранения и травмы получили два мирных жителя Волгоградской области. Следователи СК России установят лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, - уточнили в пресс-службе Следкома.

Также правовая оценка будет дана налёту дронов на Новый Оскол Белгородской области, Донецк ДНР и Курскую область, где есть погибшие, пострадавшие и разрушения гражданской инфраструктуры.

Фото из архива ИА «Высота 102»