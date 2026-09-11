Ситуация с топливом, которая уже больше недели держит в напряжении волгоградских водителей, стала постепенно улучшаться. Об этом сообщают автолюбители, которые увидели положительные тенденции на ряде АЗС, свидетельствующие о том, что обещания властей наладить отгрузку топлива начинают работать.

– Мне накануне вечером удалось заправиться на АЗС «Лукойл» в Краснослободске. Если раньше бензин здесь заканчивался уже в 10 утра, а к этому времени выстраивалась просто бесконечная очередь, то вчера заправка работала в 6 вечера, а в наличие был и 92-ой, и 95-ый бензин. Очередь также приятно удивила размерами – всего 40 машин, что для этой АЗС можно сказать, что совсем ничего, – рассказал местный житель.

Похожую картину на заправке в Волгограде увидела сегодня, 11 сентября, и жительница Кировского района. Волгоградка смогла заправиться на АЗС сети «Газпром» также относительно быстро, по сравнению с тем, что было буквально пару дней назад.

– Боюсь сглазить, но вроде бы обещание хоть немножко исправить ситуацию с бензином работает. В прежние дни я даже и не мечтала приблизиться хотя бы к середине очереди. А тут полтора часа – и уже у цели. И 92-й, и 95-й имеется! – поделилась с редакцией своей удачей водитель.

На АЗС «Лукойл» у Мамаева кургана на проспекте Ленина, где на протяжении нескольких дней также наблюдались многокилометровые очереди, днем 11 сентября на заправку стояли примерно 10 автомобилей. Автомобилисты констатируют, что весь бензин в наличии здесь есть.

Между тем, волгоградские водители, утомленные долгой и напряженной охотой за бензином, стараются по-прежнему запастись впрок. При этом используют в качестве тары даже пивные кеги, что запрещено.

Напомним, что на прошлой неделе сотрудники комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса обещали наладит ситуацию с поставкой бензина в Волгоградскую область. Тогда сообщалось, что топливо будет доставляться в регион по новым каналам поставок, которые выстраивают топливные компании.