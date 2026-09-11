Под Волгоградом подсудимая пыталась натравить собаку на пристава

Жительница Волгоградской области, которая является подсудимой по делу о краже, пыталась натравить собаку на пристава, чтобы не идти в суд. В отношении нарушительницы был составлен административный протокол и передан в суд для вынесения наказания.

По информации объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, за содеянное женщину признали виновной по ст. 17.8 КоАП РФ и назначили штраф в сумме 1000 рублей.

Установлено, что судебный пристав 20 августа текущего года пришел к женщине домой и вручил постановление о приводе в Фроловский городской суд. Подсудимая категорически отказалась выполнять требование должностного лица и пыталась натравить на пристава собаку. В суде женщина признала вину, раскаялась и пообещала больше так не делать.

Фото из архива V102.RU