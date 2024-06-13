Расследования

Под Волгоградом пьяный молодой водитель сбил насмерть девочек-подростков

Расследования 13.06.2024 06:15
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13.06.2024 06:15


В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины, который пьяный сбил насмерть девочек-подростков, сообщает V102.RU.  

— Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), — прокомментировали информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, 12 июня 2024 года примерно в 22.00 подозреваемый, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Советской в поселке Райгород Светлоярского района, где наехал на двух 14-летних девочек, которые от полученных травм скончались.

— Фигуранта задержали, следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанного под стражу, — добавили в СКР по области. 

Напомним, глава СКР Бастрыкин поручил расследовать массовое ДТП с дагестанским автобусом в Волгограде. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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