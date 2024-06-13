В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины, который пьяный сбил насмерть девочек-подростков, сообщает V102.RU.

— Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), — прокомментировали информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, 12 июня 2024 года примерно в 22.00 подозреваемый, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Советской в поселке Райгород Светлоярского района, где наехал на двух 14-летних девочек, которые от полученных травм скончались.

— Фигуранта задержали, следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанного под стражу, — добавили в СКР по области.

Напомним, глава СКР Бастрыкин поручил расследовать массовое ДТП с дагестанским автобусом в Волгограде.

Фото: архив ИА «Высота 102»