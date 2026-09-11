





Майкоп. В столице Адыгеи завершился XIII Всероссийский турнир по дзюдо памяти Заслуженного тренера СССР Якуба Коблева. Соревнования носили статус официального отбора на чемпионат России и собрали более 250 спортсменов из 24 субъектов Российской Федерации, включая новые регионы (ДНР, ЛНР) и ведущие спортивные школы страны.



Турнир подтвердил высочайший уровень конкуренции: путёвка на главный старт сезона привлекла атлетов из Кабардино-Балкарии, Башкортостана, Чеченской Республики, Северной Осетии, Волгоградской области и других регионов. Для призёров соревнования стали прямым билетом в расширенный состав национальных сборных команд.



В одной из самых конкурентных весовых категорий у женщин – до 52 кг – за медали боролись семь спортсменок. Плотность сетки не оставляла права на ошибку: каждая схватка определяла расстановку сил на пьедестале.



Воспитанница училища олимпийского резерва (ВУОР), представительница спортивного общества «Динамо» Екатерина Галдина продемонстрировала выдающуюся психологическую устойчивость. Ей пришлось пройти сложнейший путь через утешительный раунд, где любая неточность означает выбывание из борьбы. Проведя четыре напряжённые схватки Галдина смогла навязать свою борьбу в каждом поединке и завоевала бронзовую медаль турнира.



Победа воспитанницы стала закономерным итогом планомерной подготовки под руководством наставников Максима Иванова и Геннадия Слесарева. Их методика позволила вывести спортсменку на пик формы к главному отборочному старту года.



Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград