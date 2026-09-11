



11 сентября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров совершил рабочую поездку по нижней террасе Центральной набережной. Здесь глава региона осмотрел первый завершённый участок обновления общественного пространства, где разместились объекты для семейных прогулок и активного отдыха молодёжи.





В 2026 году специалистам предстоит завершить благоустройство в границах БК-13 и моста через Волгу. В настоящее время основные работы подошли к кульминации на участке от БК-13 до 7-й Гвардейской. Специалистами были обустроены на этой территории новые прогулочные зоны, произведено озеленение. Перед этим подрядная организация обновила все проходящие через объект коммуникации.





Для любителей активного отдыха здесь были оборудованы велодорожка, скейт-парк и памп-трек.





- Как мы и договаривались, продолжается деловая повестка фестиваля #ТриЧетыре. И одно из направлений, о чем мы договаривались на прошлом фестивале. Я рад, что вместе с молодежью у нас получаются самые амбициозные и самые масштабные проекты. Мы понимаем, что нам необходимо и дальше наполнять набережную, поэтому приняты серьезные решения, связанные с проведением сюда коммуникаций — здесь этого не было, а набережная должна жить, должна развиваться, - подчеркнул глава региона.

По словам Андрея Бочарова, сейчас власти изучают поступающие предложения по дополнительному благоустройству нижней террасы. В их числе установка теневых навесов, высадка дополнительных растений.





Примечательно, что часть работ осуществляется на объекте при поддержке Фонда Мельниченко. В частности, некоммерческая организация помогла создать площадку для занятия экстремальными видами спорта и асфальтированный памп-трек.





В настоящее время работы по благоустройству продолжаются. Доделать участок от скейт-парка до моста через Волгу специалисты обещают до конца года.

Фото: администрация Волгоградской области