



Губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки 11 сентября осмотрел первый этап благоустройства нижней террасы Центральной набережной – участок от бронекатера БК-13 до моста через Волгу. Глава региона оценил создаваемые функциональные пространства, включая новый скейт-парк и памп-трек, которые уже готовы к открытию. Этот визит – наглядное подтверждение того, что Волгоградская область не просто строит дороги и объекты, а последовательно меняет качество жизни людей.

Волгоградская область – крупный транспортный узел федерального значения и опорный регион международного транспортного коридора «Север – Юг». Для устойчивого роста экономики, повышения пропускной способности и качества жизни здесь на протяжении последних лет реализуется масштабная программа развития дорожно-транспортной инфраструктуры и благоустройства. И эти перемены заметны не только жителям, но и на федеральном уровне.

Благоустройство: парки и скверы по желанию жителей

Вопросам благоустройства и развития комфортной городской среды в Волгоградской области уделяют особое внимание. В создании проектов по инициативе губернатора Андрея Бочарова активно участвуют молодые специалисты. С 2014 года в регионе реализовано порядка 2,9 тыс. проектов обновления территорий на общую сумму порядка 16,7 млрд рублей. Для реализации этих задач привлекаются ресурсы федеральных и региональных программ, национальных проектов, применяются механизмы государственно-частного партнерства.

Благоустройство в цифрах Реализовано проектов благоустройства с 2014 года 2,9 тыс. Общая сумма вложений 16,7 млрд руб. Проголосовали за объекты благоустройства в 2026 году почти 200 тыс. жителей Приняли участие в голосовании с 2018 года порядка 1,5 млн жителей Реализовано проектов по итогам голосования свыше 170 Проектов-победителей голосования 2026 года 24 Проектов благоустройства реализуется в 2026 году более 200

В создании новых и обновлении уже имеющихся пространств активно участвуют и сами жители: благодаря всероссийскому голосованию за объекты благоустройства волгоградцы выбирают, какие парки, скверы и набережные обновят по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году свой выбор сделали почти 200 тыс. волгоградцев, а в целом с 2018 года в голосовании приняли порядка 1,5 млн жителей региона, уже реализовано свыше 170 проектов. По поручению главы региона на содержание уже благоустроенных территорий выделяются субсидии из регионального бюджета. Победители голосования 2026 года – 24 проекта в Волгограде и городах региона – будут обновлены уже в 2027 году.

Особое внимание уделяется Волгограду как центру агломерации. Развитие областной столицы обеспечивает синергетический эффект для муниципальных образований всей области. В настоящее время в городе реализуется целый ряд проектов, разработанных по предложениям молодежи, ряд крупных городских пространств уже открыты и радуют жителей и гостей.





Летом 2026 года встречал горожан обновленный парк Героев-летчиков в Дзержинском районе Волгограда. Здесь завершена вторая очередь второго этапа обновления территории, продолжение благоустройства парка получило поддержку волгоградцев на всероссийском голосовании в 2025 году. Волгоградский парк вошел в федеральный реестр лучших практик благоустройства Минстроя и рекомендован к тиражированию.

В День России в 2026 году в Волгограде после реконструкции открылся сквер имени Симбирцева – территория в центре города обрела долгожданный жителями новый облик. Проект получил народную поддержку в ходе рейтингового голосования. Отдельным муниципальным проектом стала реконструкция «сердца» сквера — фонтана в центральной его части.





В конце августа в Волгограде появились сразу два значимых общественных пространства: обновленная привокзальная площадь и сквер имени режиссера Станислава Говорухина.

Проект реконструкции площади у главных ворот города стартовал весной текущего года и позволил полностью преобразить внешний вид и функционал пространства: здесь появились современные и комфортные зоны отдыха, зеленая территория, новые сценарии освещения, видеонаблюдения, пешеходные дорожки. После реконструкции вновь заработал исторический фонтан «Детский хоровод» – конструкцию выполнили в бронзе и камне по историческим эскизам.





Сквер Станислава Говорухина появился на карте города в границах от улицы Комсомольской до Аллеи Героев в последние дни августа – новое уникальное пространство создано по предложению ветеранского сообщества и при поддержке молодежи. В открытии принял участие Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, который по решению Президента РФ Владимира Путина возглавил оргкомитет по увековечению памяти Станислава Говорухина. Здесь посетители ближе знакомятся с творчеством талантливого деятеля: на территории сквера расположены узнаваемые скульптуры героев кинолент, афиши, а в центре – бронзовая скульптура мэтра. В первые дни сентября здесь проходит кинофестиваль «Волгоградская вертикаль», посвященный 90-летию легендарного режиссера.





Ряд проектов благоустройства, в том числе в Волгограде, находятся в стадии реализации – обновленные территории откроют до конца 2026 года. В целом в Волгоградской области в 2026 году реализуется более 200 проектов благоустройства.





Дороги: ликвидация узких мест и выход на международные маршруты

С ростом транспортного потока, в том числе транзитного, на ряде участков автотрасс Волгоградской области – особенно в местах пересечения с железной дорогой и на подъездах к Волгограду – стали образовываться многокилометровые пробки. Это негативно сказывалось на скорости трафика и состоянии дорожного покрытия. Региональные власти при поддержке Президента России Владимира Путина, Правительства РФ и Минтранса России последовательно решают эту проблему. Губернатор Андрей Бочаров лично выезжает на объекты, чтобы знакомиться с ходом строительства.





Одним из ключевых проектов стало открытие в марте 2025 года новой путепроводной развязки на Третьей Продольной магистрали в Тракторозаводском районе Волгограда. Дорога является частью международного транспортного коридора «Север – Юг» и обеспечивает взаимосвязь трех федеральных трасс: Р-228, Р-260 и Р-22 «Каспий». Интенсивность движения здесь превышает 35 тыс. автомобилей в сутки, а в период отпусков достигает 50 тыс. авто. На участке протяженностью 3,2 км дорогу расширили с двух до четырех полос, возвели путепровод длиной 116,5 м, обустроили шесть водопропускных труб, четыре локальных очистных сооружения, установили 182 дорожных знака, две автобусные остановки, шумозащитные экраны, барьерное ограждение, смонтировали освещение и тротуары. Кроме того, построена многофункциональная зона с местами отдыха и парковкой для легковых и большегрузных машин.

Частью модернизации северных ворот Волгограда стало завершение первого этапа реконструкции улицы Латошинской, где в начале сентября полностью открыли движение по четырем полосам на участке от улицы Шурухина до съезда в Винновский массив. За счет расширения проезжей части возросла пропускная способность — ежедневный трафик составляет 3,5 тыс. машин в сутки. Протяженность реконструированного участка – 2,5 км, здесь обустроили шесть остановочных павильонов и шесть пешеходных переходов, смонтировали 84 светоточки по принципу «Чистое небо». Андрей Бочаров поставил задачи по проведению второго этапа – от съезда в Винновский массив до улицы Героев Тулы.

Инфраструктура в цифрах Протяженность реконструированного участка на Третьей Продольной 3,2 км Длина путепровода 116,5 м Интенсивность движения до реконструкции 35–50 тыс. авто/сутки Установлено дорожных знаков 182 Ежедневный трафик на ул. Латошинской после реконструкции 3,5 тыс. машин/сутки Протяженность реконструированного участка ул. Латошинской 2,5 км Интенсивность движения на трассе Волгоград — Октябрьский (лето) более 15 тыс. машин/сутки Пропускная способность обхода пос. Горьковский до 38 тыс. авто/сутки Выделено на второй этап Третьего пускового комплекса 14,3 млрд руб. Протяженность второго этапа Третьего пускового комплекса 9,7 км

Решаются вопросы с транспортными заторами и с южной стороны въезда в Волгоград благодаря возведенным в 2025 году путепроводам в Светлоярском и Октябрьском районах. Трасса Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск является одной из самых загруженных и входит в состав международного коридора «Север – Юг». Интенсивность движения в летний период здесь превышает 15 тысяч машин в сутки. Первый путепровод возвели в районе станции Абганерово в Октябрьском районе (протяженность реконструированного участка – более 4 км), второй – в поселке Ивановка Светлоярского района (1,5 км). В Светлоярском районе строится еще один путепровод через железнодорожные пути у станции Канальная – ввод запланирован на 2027 год.

Одним из важнейших объектов остается строительство обхода Волгограда. Второй этап протяженностью 25 км был открыт в конце 2024 года, а спустя год – 12-километровый участок в Красноармейском районе с новым мостом через ВДСК. Этот объект станет частью федеральной трассы Р-22 «Каспий» и международного коридора «Север – Юг».





Конец 2024 года ознаменовался в Волгоградской области вводом в эксплуатацию первого этапа Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу – объекта международного значения. В его составе построены новые мосты через ерики Гнилой и Осинки. Первый этап протяженностью 4,5 км включает транспортную развязку, два моста, коммунальные объекты, системы безопасности, тротуары и велодорожки, линии наружного освещения, шумозащитные экраны. В 2026 году стартует строительство второго этапа – Правительство РФ выделило 14,3 млрд рублей. Протяженность участка составит 9,7 км, новая дорога соединит первый этап от поселка Третий Решающий с развязкой у Краснослободска. Проект предполагает возведение 4-полосной автодороги, шести мостовых сооружений, укладку 10 водопропускных труб.

В сентябре 2024 года в Волгограде досрочно открыли движение по новому горнополянскому путепроводу протяженностью более 1,2 км на пересечении автодороги Новый Рогачик – Волгоград и железнодорожного перегона Горнополянский – Канальная. Необходимость в сооружении возросла после реконструкции участка железной дороги М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская: пропускная способность выросла с 25 до 154 пар поездов в сутки.





В октябре 2022 года открылся 12-километровый обход поселка Горьковский. Новая четырехполосная дорога вывела транзитный поток из поселка, обеспечила беспрепятственное пересечение железной дороги, позволила увеличить скорость движения до 90 км/ч, а пропускную способность – до 38 тыс. автомобилей в сутки. Это экономит водителям около часа в пути.

Признание и доверие

Успехи региона в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры и в благоустройстве заметны на самом высоком уровне. Волгоградский парк Героев-летчиков вошел в федеральный реестр лучших практик Минстроя и рекомендован к тиражированию. Открытие сквера Станислава Говорухина прошло с участием Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Правительство РФ выделило 14,3 млрд рублей на второй этап Третьего пускового комплекса – объекта международного значения. Все это свидетельствует о том, что курс региона на развитие поддерживается федеральным центром.





Комфортной жизнь жителей Волгоградской области становится в том числе за счет личного доверия к губернатору региона Андрею Бочарову со стороны федеральной власти. Это доверие выражается в поддержке масштабных инфраструктурных проектов, выделении значительных средств из федерального бюджета и включении волгоградских практик в число лучших в стране. В свою очередь, губернатор отвечает на это внимание конкретными результатами – новыми дорогами, путепроводами, парками и скверами, которые меняют облик городов и сел, делая жизнь людей удобнее и комфортнее.