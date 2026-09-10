В Волгограде по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере предстанет индивидуальный предприниматель, который заключал договоры на поставку паркета и ламината, брал деньги, но свои обязательства не исполнял. По информации ГУ МВД России по региону, аферист тратил полученные средства на аренду автомобилей премиум-класса, погашение личных кредитных обязательств и иные цели.

– Потерпевшими по уголовному делу признаны более 50 граждан. Общая сумма причиненного им ущерба превысила 12 миллионов рублей, – сообщили в Главке полиции.

Следствием установлено, что предприниматель после заключения договоров брал с клиентов предоплату в размере от 30 до 800 тысяч рублей и исчезал. Торговые точки, где он брал заказы, закрывались, а телефоны, указанные в договорах, становились недоступными.

У предпринимателя в рамках расследования были изъяты печати, финансовая документация и элитный автомобиль, который находился в личном пользовании.

Коллаж ГУ МВД России по Волгоградской области