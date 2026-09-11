



Власти Волгограда рассказали о работе пункта временного размещения в школе №64, развёрнутого для жильцов многоквартирных домов, пострадавших после ракетного удара ВСУ в ночь с 10 на 11 сентября. По информации муниципалитета, на текущий момент образовательное учреждение уже покинули последние эвакуированные волгоградцы.

- Возможностью воспользовались несколько человек. Утром обратились две местные жительницы, а также в течение дня в ПВР находилась одна из пострадавших семей. Они были накормлены и получили всю положенную помощь. Сейчас в пункте временного пребывания никого не осталось. Все разъехались по родственникам и знакомым, - уточнили в администрации города.

Напомним, минувшей ночью Волгоград подвергся удару крылатых ракет ВСУ. Обломками оказались повреждены многоквартирные дома № 36 и №51 на ул. Героев Малой Земли. Фрагменты также упали на территории одного из предприятий. Двое мужчин были госпитализированы.

Кроме того, также сегодня стало известно, что после попытки удара ВСУ по Волгограду была повреждена железнодорожная инфраструктура, в результате утром курсировали с задержкой или были отменены девять поездов. Как сообщили редакции в ПривЖД, на 15:30 все пассажирские поезда на территории Волгограда и Волгоградской области вернулись к действующему расписанию.

Фото сгенерировано ИИ