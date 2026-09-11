Главное

Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре

Актуально

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Федеральные новости

Федеральные новости
 Семейные активы беглой судьи Хахалевой изъяли в пользу государства
Активы семьи бывшей судьи Елены Хахалевой из Краснодара перейдут в доход государства. Об этом сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края – решение, которое...
Федеральные новости
 Просроченное детское питание нашли в «Пятерочках» региона России
Сотрудники Роспотребнадзора провели масштабную проверку магазинов сети «Пятерочка» в Ростовской области после обращений правозащитников и сигналов прокуратуры. В ходе рейда, сообщает Привет-Ростов, на прилавках обнаружили продукцию с истекшим сроком...
Общество

В Волгограде ПВР покинули последние жильцы повреждённых ударом ВСУ домов

Общество 11.09.2026 17:42
0
11.09.2026 17:42


Власти Волгограда рассказали о работе пункта временного размещения в школе №64, развёрнутого для жильцов многоквартирных домов, пострадавших после ракетного удара ВСУ в ночь с 10 на 11 сентября. По информации муниципалитета, на текущий момент образовательное учреждение уже покинули последние эвакуированные волгоградцы.

- Возможностью воспользовались несколько человек. Утром обратились две местные жительницы, а также в течение дня в ПВР находилась одна из пострадавших семей. Они были накормлены и получили всю положенную помощь. Сейчас в пункте временного пребывания никого не осталось. Все разъехались по родственникам и знакомым, - уточнили в администрации города.

Напомним, минувшей ночью Волгоград подвергся удару крылатых ракет ВСУ. Обломками оказались повреждены многоквартирные дома № 36 и №51 на ул. Героев Малой Земли. Фрагменты также упали на территории одного из предприятий. Двое мужчин были госпитализированы.

Кроме того, также сегодня стало известно, что после попытки удара ВСУ по Волгограду была повреждена железнодорожная инфраструктура, в результате утром курсировали с задержкой или были отменены девять поездов. Как сообщили редакции в ПривЖД, на 15:30 все пассажирские поезда на территории Волгограда и Волгоградской области вернулись к действующему расписанию.

Фото сгенерировано ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.09.2026 18:15
Общество 11.09.2026 18:15
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 17:42
Общество 11.09.2026 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 16:45
Общество 11.09.2026 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 16:41
Общество 11.09.2026 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 16:34
Общество 11.09.2026 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 16:29 Реклама
Общество 11.09.2026 16:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.09.2026 16:07
Общество 11.09.2026 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 15:36
Общество 11.09.2026 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 14:58
Общество 11.09.2026 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 14:47
Общество 11.09.2026 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 14:03
Общество 11.09.2026 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 13:10
Общество 11.09.2026 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 12:21
Общество 11.09.2026 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 11:42
Общество 11.09.2026 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 11:17
Общество 11.09.2026 11:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:24
От шумных магистралей – в уютные скверы: как в Волгоградской области меняют облик городов и селСмотреть фотографии
18:15
Волгоградцы могут заработать 230 тысяч трактористамиСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде ПВР покинули последние жильцы повреждённых ударом ВСУ домовСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде вспоминают «железного Феликса»: УФСБ отметило 149-летие ДзержинскогоСмотреть фотографии
16:45
Стоматология на севере Волгограда внезапно закрылась после сообщенияСмотреть фотографии
16:41
Волгоградца осудили за кражу 34 золотых браслетов перед 8 мартаСмотреть фотографии
16:34
Камышанка отсудила деньги за пропуск концерта «Моя Мишель» в МосквеСмотреть фотографии
16:29
ВТЗ и ТМК ТР в Волжском поддержали 175 первокурсников «Профессионалитета»Смотреть фотографии
16:07
Андрей Бочаров анонсировал создание в Волгоградской области сети молодёжных центровСмотреть фотографии
15:36
Суд ограничил свободу сделавшим зарядку на Солдатском поле фитнес-тренеру и его спутницеСмотреть фотографии
15:16
Поставки бензина в Волгоградскую область выросли вдвоеСмотреть фотографии
14:58
«Боимся сглазить»: водители заметили улучшение ситуации с топливом на АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде Бочаров осмотрел обновлённый участок нижней террасы Центральной набережнойСмотреть фотографии
14:03
«Лживая провокация», обновление фракции и удар по НАТО: о чем Медведев заявил перед выборамиСмотреть фотографии
14:03
ЦБ РФ отказался пересматривать ставку из-за роста инфляции и нехватки бензинаСмотреть фотографии
13:10
Бочаров назначил экс-начальника РОВД врио главы райцентра под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:28
Семейные активы беглой судьи Хахалевой изъяли в пользу государстваСмотреть фотографии
12:21
Волгоградцам рассказали о госприложении для контроля за успеваемостью учениковСмотреть фотографии
12:06
70-летний водитель устроил массовое ДТП с «Камазом» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:42
Следком найдёт организаторов и исполнителей ракетного удара ВСУ по ВолгоградуСмотреть фотографии
11:23
Пристав спас людей и здание суда под Волгоградом от пожараСмотреть фотографии
11:17
ВС РФ нанесли массированный удар по дата-центру с разведданными ВСУСмотреть фотографии
10:37
Облздрав рассказал о состоянии двух пострадавших от ракетной атаки на ВолгоградСмотреть фотографии
10:24
В Котельниково правоохранители задержали наркодилера с партией запрещённых веществСмотреть фотографии
10:09
«Сады Придонья» пересматривают программу развития садоводстваСмотреть фотографии
10:04
Судьба ростовского ипподрома предрешенаСмотреть фотографии
10:04
Под Волгоградом силовики задержали двоих за ролик в Тик-Ток на братской могилеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
Московские авиарейсы отменяют после ракетной атаки на ВолгоградСмотреть фотографии
09:47
Под Волгоградом подсудимая пыталась натравить собаку на приставаСмотреть фотографии
09:22
Екатерина Галдина завоевала бронзу на всероссийских соревнований по дзюдоСмотреть фотографии
 