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Общество

Андрей Бочаров анонсировал создание в Волгоградской области сети молодёжных центров

Общество 11.09.2026 16:07
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11.09.2026 16:07


11 сентября в Волгограде на площадке амфитеатра состоялась встреча губернатора Андрея Бочарова с представителями молодёжи. Мероприятие состоялось в рамках деловой программы фестиваля #ТриЧетыре. Несмотря на отмену увеселительной части, совместную работу с молодёжью по преображению региона власти решили продолжить.

В ходе беседы с ребятами руководитель обратил внимание, что озвученные в прошлом году участниками фестиваля идеи уже активно претворяются в жизнь. Один из флагманских проектов – благоустройство Центральной набережной. Ранее Андрей Бочаров совместно с молодыми людьми лично оценил преображение этой территории.

- Развернута очень серьезная, масштабная работа. Она ведется активно, и до конца текущего года, как и была поставлена задача, все основные работы будут завершены. Любимые всеми горожанами и гостями Волгоградской области общественные пространства набережной станут современными и благоустроенными. В ходе реализации проекта мы старались сохранить основные функции набережной, заложенные в свое время архитекторами города, но при этом учесть мнение жителей и современные требования. На мой взгляд, нам это вместе с вами удается, - подчеркнул глава региона.

Кроме того, уже завершалось обновление Привокзальной площади, сквера им. Симбирцева, создание музея-галереи Виктора Лосева, арт-центра «Сталинградский художник». Финишируют работы на площади Павших борцов, благодаря чему будет создана единая пешеходная зона от Нижней террасы Центральной набережной до храма Александра Невского. Также практически готов к открытию новый мемориальный комплекс в честь волгоградских ветеранов СВО у подножья Мамаева кургана. Продолжается реконструкция ЦУМа для размещения здесь музейно-выставочного центра, преображается ЦПКО, где подходит к кульминации строительство грандиозного колеса обозрения, а также группы огромных фонтанов.

У собора Александра Невского проектируется культурно-просветительский центр, ещё один, но уже выставочно-деловой должен появиться на парковке у «Волгоград Арены». У здания царицынской водокачки должен в перспективе появиться выставочный павильон для демонстрации достижений региона. Поэтапно продолжается благоустройство поймы реки Царицы. Здесь возводится технопарк. Продолжается создание культурно-образовательного центра им. Пахмутовой и проектирование межуниверситетского студенческого кампуса. Продолжается проработка амбициозного даже по мировым меркам проекта по освоению территории острова Сарпинского.

- Намеченные нами совместно планы реализуются в установленные сроки. Несмотря на объективные трудности современного этапа развития, работы ведутся активно, а где-то даже с опережением. Все молодежные проекты являются вашим реальным значимым вкладом в социально-экономическое развитие Волгоградской области, повышение качества жизни людей, - обратил внимание Андрей Бочаров.

Во время встречи ребята высказали и новые предложения. В частности, студенты ВолгГМУ выступили с инициативой создания в городе сквера им. Зинаиды Ермольевой, которая разработала советский пенициллин. Молодёжный актив из Красноармейского района предложил запустить маршруты речных трамвайчиков, которые бы связали южную и центральную часть города. Кроме того, участники предложили создать от ЦПКиО спуск к Волге и учредить областной фестиваль граффити.

Андрей Бочаров отметил, что предложения подрастающего поколения позволяют региону трансформировать уклад жизни, делать его более современным, комфортным и перспективным. Руководитель подчеркнул необходимость создания единого координационного центра молодёжного движения региона, имеющего государственную поддержку.

- Молодежных идей становится все больше, и это не просто инициативы. Предложения, которые вы вносите, — это создание нового уклада жизни, это новый взгляд на свой город, область, муниципальное образование. Это взгляд в будущее через настоящее, с опорой на то, что сделали предыдущие поколения. И это должна быть постоянная, системная работа по изучению мнения, позиции молодежи по отношению к решениям, которые принимаются, а также по изучению и формированию новых предложений. Создание таких молодежных центров не только в Волгограде, а и в муниципальных образованиях является важнейшей задачей, - подытожил губернатор.

Фото: администрация Волгоградской области

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