



Городищенский районный суд Волгоградской области избрал меру пресечения двум местным жителям, подозреваемым в осквернении мемориального комплекса «Солдатское поле». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Объединенную пресс-службу волгоградских судов, судья удовлетворил ходатайство следствия и назначил волгоградцам запрет определенных действий.

Напомним, о задержании жителей Волгоградской области стало известно сегодня, 11 сентября. По информации СУ СК России по Волгоградской области, находясь на территории «Братская могила воинов 62-й Армии, погибших в период Сталинградской битвы» осуществили видеосъемку, которую позднее опубликовали в одной из социальных сетей. Содержание видеозаписи, согласно материалам уголовного дела, расценено как осквернение символа воинской славы России и памяти защитников Отечества.

Авторов ролика задержали накануне при участии сотрудников СУ СКР, Центра по противодействию экстремизму регионального Главка МВД и Управления ФСБ России при силовой поддержке СОБРа. 10 сентября у задержанных провели обыски по месту жительства фигурантов.

Отметим, что в силовых ведомствах о содержании видеоролика, который стал причиной возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ – оскорбление памяти защитников Отечества в сети «Интернет», не распространяются. Однако ИА «Высота 102» стало известно имя одного из задержанных. Это Егор Крупкин – фитнес-тренер и блогер, снимающий короткие видео на тему здорового образа жизни.

Своей аудитории мужчина подробно рассказывает о том, к примеру, как разогнать лимфу, сохранить здоровье сосудов и не тянуться к алкоголю. Методика Крупкина построена на выполнении физических упражнений, которые он в паре с милой девушкой демонстрирует на видео, снимая или в домашней обстановке или на свежем воздухе. Одно из таких видео было снято блогерами на территории братской могилы, в чем Крупкин признался в кабинете следователя СК.

– В феврале, числа 17-го, видео снимал на Солдатском поле, в Городищенском районе, на фоне памятников. Понимаю и очень сожалею о данном глупом поступке, – заявил Крупкин.

При этом спутница Крупкина уточняет, что видео было снято несколько лет назад – в 2020-м году.