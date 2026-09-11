Главное

Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре

Актуально

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Федеральные новости

Федеральные новости
 Семейные активы беглой судьи Хахалевой изъяли в пользу государства
Активы семьи бывшей судьи Елены Хахалевой из Краснодара перейдут в доход государства. Об этом сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края – решение, которое...
Федеральные новости
 Просроченное детское питание нашли в «Пятерочках» региона России
Сотрудники Роспотребнадзора провели масштабную проверку магазинов сети «Пятерочка» в Ростовской области после обращений правозащитников и сигналов прокуратуры. В ходе рейда, сообщает Привет-Ростов, на прилавках обнаружили продукцию с истекшим сроком...
Общество

Суд ограничил свободу сделавшим зарядку на Солдатском поле фитнес-тренеру и его спутнице

Общество 11.09.2026 15:36
0
11.09.2026 15:36


Городищенский районный суд Волгоградской области избрал меру пресечения двум местным жителям, подозреваемым в осквернении мемориального комплекса «Солдатское поле». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Объединенную пресс-службу волгоградских судов, судья удовлетворил ходатайство следствия и назначил волгоградцам запрет определенных действий. 

Напомним, о задержании жителей Волгоградской области стало известно сегодня, 11 сентября. По информации СУ СК России по Волгоградской области, находясь на территории «Братская могила воинов 62-й Армии, погибших в период Сталинградской битвы» осуществили видеосъемку, которую позднее опубликовали в одной из социальных сетей. Содержание видеозаписи, согласно материалам уголовного дела, расценено как осквернение символа воинской славы России и памяти защитников Отечества.

Авторов ролика задержали накануне при участии сотрудников СУ СКР, Центра по противодействию экстремизму регионального Главка МВД и Управления ФСБ России при силовой поддержке СОБРа. 10 сентября у задержанных провели обыски по месту жительства фигурантов.

Отметим, что в силовых ведомствах о содержании видеоролика, который стал причиной возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ – оскорбление памяти защитников Отечества в сети «Интернет», не распространяются. Однако ИА «Высота 102» стало известно имя одного из задержанных. Это Егор Крупкин – фитнес-тренер и  блогер, снимающий короткие видео на тему здорового образа жизни. 

Своей аудитории мужчина подробно рассказывает о том, к примеру, как разогнать лимфу, сохранить здоровье сосудов и не тянуться к алкоголю. Методика Крупкина построена на выполнении физических упражнений, которые он в паре с милой девушкой демонстрирует на видео, снимая или в домашней обстановке или на свежем воздухе. Одно из таких видео было снято блогерами на территории братской могилы, в чем Крупкин признался в кабинете следователя СК. 

– В феврале, числа 17-го, видео снимал на Солдатском поле, в Городищенском районе, на фоне памятников. Понимаю и очень сожалею о данном глупом поступке, – заявил Крупкин. 

При этом спутница Крупкина уточняет, что видео было снято несколько лет назад – в 2020-м году. 

Фото: скриншот видео Егор Крупкин / VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.09.2026 18:15
Общество 11.09.2026 18:15
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 17:42
Общество 11.09.2026 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 16:45
Общество 11.09.2026 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 16:41
Общество 11.09.2026 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 16:34
Общество 11.09.2026 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 16:29 Реклама
Общество 11.09.2026 16:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.09.2026 16:07
Общество 11.09.2026 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 15:36
Общество 11.09.2026 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 14:58
Общество 11.09.2026 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 14:47
Общество 11.09.2026 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 14:03
Общество 11.09.2026 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 13:10
Общество 11.09.2026 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 12:21
Общество 11.09.2026 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 11:42
Общество 11.09.2026 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2026 11:17
Общество 11.09.2026 11:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:24
От шумных магистралей – в уютные скверы: как в Волгоградской области меняют облик городов и селСмотреть фотографии
18:15
Волгоградцы могут заработать 230 тысяч трактористамиСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде ПВР покинули последние жильцы повреждённых ударом ВСУ домовСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде вспоминают «железного Феликса»: УФСБ отметило 149-летие ДзержинскогоСмотреть фотографии
16:45
Стоматология на севере Волгограда внезапно закрылась после сообщенияСмотреть фотографии
16:41
Волгоградца осудили за кражу 34 золотых браслетов перед 8 мартаСмотреть фотографии
16:34
Камышанка отсудила деньги за пропуск концерта «Моя Мишель» в МосквеСмотреть фотографии
16:29
ВТЗ и ТМК ТР в Волжском поддержали 175 первокурсников «Профессионалитета»Смотреть фотографии
16:07
Андрей Бочаров анонсировал создание в Волгоградской области сети молодёжных центровСмотреть фотографии
15:36
Суд ограничил свободу сделавшим зарядку на Солдатском поле фитнес-тренеру и его спутницеСмотреть фотографии
15:16
Поставки бензина в Волгоградскую область выросли вдвоеСмотреть фотографии
14:58
«Боимся сглазить»: водители заметили улучшение ситуации с топливом на АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде Бочаров осмотрел обновлённый участок нижней террасы Центральной набережнойСмотреть фотографии
14:03
«Лживая провокация», обновление фракции и удар по НАТО: о чем Медведев заявил перед выборамиСмотреть фотографии
14:03
ЦБ РФ отказался пересматривать ставку из-за роста инфляции и нехватки бензинаСмотреть фотографии
13:10
Бочаров назначил экс-начальника РОВД врио главы райцентра под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:28
Семейные активы беглой судьи Хахалевой изъяли в пользу государстваСмотреть фотографии
12:21
Волгоградцам рассказали о госприложении для контроля за успеваемостью учениковСмотреть фотографии
12:06
70-летний водитель устроил массовое ДТП с «Камазом» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:42
Следком найдёт организаторов и исполнителей ракетного удара ВСУ по ВолгоградуСмотреть фотографии
11:23
Пристав спас людей и здание суда под Волгоградом от пожараСмотреть фотографии
11:17
ВС РФ нанесли массированный удар по дата-центру с разведданными ВСУСмотреть фотографии
10:37
Облздрав рассказал о состоянии двух пострадавших от ракетной атаки на ВолгоградСмотреть фотографии
10:24
В Котельниково правоохранители задержали наркодилера с партией запрещённых веществСмотреть фотографии
10:09
«Сады Придонья» пересматривают программу развития садоводстваСмотреть фотографии
10:04
Судьба ростовского ипподрома предрешенаСмотреть фотографии
10:04
Под Волгоградом силовики задержали двоих за ролик в Тик-Ток на братской могилеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
Московские авиарейсы отменяют после ракетной атаки на ВолгоградСмотреть фотографии
09:47
Под Волгоградом подсудимая пыталась натравить собаку на приставаСмотреть фотографии
09:22
Екатерина Галдина завоевала бронзу на всероссийских соревнований по дзюдоСмотреть фотографии
 