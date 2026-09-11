



11 сентября Центробанк подвёл итоги очередного заседания совета директоров, на котором обсуждался вопрос изменения ключевой ставки. Эксперты приняли решение из-за ускорения инфляции и топливного кризиса оставить параметр на текущем уровне. Это должно позволить притормозить рост стоимости товаров и услуг.

- По оценке Банка России, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. По мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится, - подчеркивается в официальном сообщении регулятора.

Отметим, по ожиданиям экспертов, в 2026 году инфляция не должна превысить 6–7%, а в 2027 году опустится до 4%. На этом уровне она должна находиться в дальнейшем. Основной драйвер увеличения цен – рост стоимости моторного топлива и плодоовощной продукции.

Фото из архива ЦБ РФ