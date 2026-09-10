Просроченное детское питание нашли в «Пятерочках» региона России





Сотрудники Роспотребнадзора провели масштабную проверку магазинов сети «Пятерочка» в Ростовской области после обращений правозащитников и сигналов прокуратуры. В ходе рейда, сообщает Привет-Ростов, на прилавках обнаружили продукцию с истекшим сроком годности, предназначенную для детского питания.

Инспекция охватила сразу несколько территорий региона: Таганрог, Неклиновский, Ремонтненский и Дубовский районы. По данным пресс-службы Роспотребнадзора по Ростовской области, в Таганроге и Неклиновском районе найдены испорченные сухие молочные смеси и фруктовые пюре. В Ремонтненском и Дубовском районах на полках оставались просроченные каши, печенье и молочная продукция.

По итогам проверки руководству торговой сети выдано предписание немедленно изъять всю опасную продукцию из оборота и утилизировать её. Владельцам магазинов напомнили о недопустимости нарушения санитарных норм.

Контроль за исполнением предписания продолжается.