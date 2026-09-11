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Экономика

Поставки бензина в Волгоградскую область выросли вдвое

Экономика 11.09.2026 15:16
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11.09.2026 15:16


Топливные компании и власти региона продолжают предпринимать усилия для стабилизации ситуации с топливом в Волгоградской области. По информации Облпромторг и ТЭК, бензина в регион сейчас поступает в разы больше.

– Начиная с 10 сентября поставки топлива в регион увеличены вдвое. Сохранение такого объема поступлений в сети в течение недели позволит погасить накопленный спрос и сократить очереди на заправках, – сообщили в профильном комитете.

Наладить поставки удалось по новым логистическим маршрутам. За ситуацией на топливном рынке региона в круглосуточном режиме продолжают наблюдать сотрудники Облпромторг и ТЭК совместно с оперштабом и УФАС по Волгоградской области.

Как ранее сообщалось, об улучшении ситуации с топливом на АЗС Волгограда первыми сообщили водители, которые стали тратить меньше времени в очередях за бензином. Также ряд заправок стали отпускать все виды топлива в течение дня, а не ограниченное время, как было ранее.

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