Поставки бензина в Волгоградскую область выросли вдвое

Топливные компании и власти региона продолжают предпринимать усилия для стабилизации ситуации с топливом в Волгоградской области. По информации Облпромторг и ТЭК, бензина в регион сейчас поступает в разы больше.

– Начиная с 10 сентября поставки топлива в регион увеличены вдвое. Сохранение такого объема поступлений в сети в течение недели позволит погасить накопленный спрос и сократить очереди на заправках, – сообщили в профильном комитете.

Наладить поставки удалось по новым логистическим маршрутам. За ситуацией на топливном рынке региона в круглосуточном режиме продолжают наблюдать сотрудники Облпромторг и ТЭК совместно с оперштабом и УФАС по Волгоградской области.

Как ранее сообщалось, об улучшении ситуации с топливом на АЗС Волгограда первыми сообщили водители, которые стали тратить меньше времени в очередях за бензином. Также ряд заправок стали отпускать все виды топлива в течение дня, а не ограниченное время, как было ранее.