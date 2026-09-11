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Общество

Волгоградцы могут заработать 230 тысяч трактористами

Общество 11.09.2026 18:15
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11.09.2026 18:15


В соседней Саратовской области появились вакансии с зарплатой до 230 тысяч рублей – и речь идет о рабочих специальностях, которые вполне могут заинтересовать жителей Волгоградской области, готовых к переезду или вахтовой работе. Об этом сообщает ИА «СарИнформ». 

Самое высокооплачиваемое предложение – в Балашовском районе. Там ищут тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Соискателю предстоит заниматься погрузкой и разгрузкой. Работодатель обещает зарплату до 230 тысяч рублей.

Кроме того, в Балашове открыта вакансия водителя грузовика с зарплатой до 200 тысяч рублей. Требование к кандидату – наличие водительского удостоверения категории C.

В поселке Свободный Базарно-Карабулакского района ищут слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике. В числе задач – осмотр и диагностика оборудования. Заработная плата – до 100 тысяч рублей.

Полный список актуальных вакансий опубликован на портале «Работа России». Там обязаны публиковать вакансии компании и индивидуальные предприниматели, у которых свыше 25 сотрудников. То же самое касается местных органов власти и государственных предприятий. Вакансии с сайта «Работа России» также дублируются в центрах занятости. 

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