



В Волгоградской области для родителей учеников доступно новое мобильное приложение «Госуслуги. Моя школа», позволявшее в два клика следить за успеваемостью детей в образовательном учреждении.

- С помощью сервиса можно в любое время посмотреть актуальное расписание, домашние задания и оценки, отследить успеваемость и понять, на какие предметы стоит обратить внимание. Доступна статистика по контрольным и проверочным работам, а также расписание предстоящих проверок, что помогает заранее планировать нагрузку. В приложении отображается информация о возможности исправления оценки с указанием крайнего срока, что позволяет своевременно улучшить результат, - уточнили в региональном комитете информационных технологий.

Кроме того, недавно разработчики внедрили возможность получения доступа к более детальной информации об участии в олимпиадах, изученных курсах, результатах физических испытаний и спортивных успехах, участии в волонтёрской деятельности. Специалисты подчёркивают, что эти данные имеют юридическую силу и могут пригодиться при поступлении.

Отметим, все данные предоставляются лишь для авторизированных через «Госуслуги» пользователей, имеющих основания для соответствующего доступа.

Фото из архива ИА «Высота 102»