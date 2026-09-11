Московские авиарейсы отменяют после ракетной атаки на Волгоград

В аэропорту Волгограда появилась информация об отмене двух московских рейсов. Самолет из Шереметьево должен был приземлиться в городе на Волге в 9:30 мск, а потом вылететь с пассажирами обратно в 10:30 мск. Однако на данный момент эти рейсы отменены.

До 10 увеличилось и количество задерживаемых рейсов по направлению в Ереван, Москву, Санкт-Петербург, а также из Астрахани.

Напомним, что минувшей ночью силы ПВО отбивали ракетную атаку ВСУ. В аэропорту до 05:30 мск действовали ограничения на полеты, введенные Росавиацией. В Волгограде также задерживаются или отменены девять поездов.