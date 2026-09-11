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Общество

Московские авиарейсы отменяют после ракетной атаки на Волгоград

Общество 11.09.2026 10:01
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11.09.2026 10:01


В аэропорту Волгограда появилась информация об отмене двух московских рейсов. Самолет из Шереметьево должен был приземлиться в городе на Волге в 9:30 мск, а потом вылететь с пассажирами обратно в 10:30 мск. Однако на данный момент эти рейсы отменены.

До 10 увеличилось и количество задерживаемых рейсов по направлению в Ереван, Москву, Санкт-Петербург, а также из Астрахани. 

Напомним, что минувшей ночью силы ПВО отбивали ракетную атаку ВСУ. В аэропорту до 05:30 мск действовали ограничения на полеты, введенные Росавиацией. В Волгограде также задерживаются или отменены девять поездов.

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