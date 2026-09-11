



В Котельниково Волгоградской области оперативники ФСБ совместно с сотрудниками полиции вычислили и задержали 29-летнего наркодилера с крупной партией запрещённых веществ. У мужчины были изъяты один большой и 27 зип-пакетов со смертоносным порошком, а также мерные весы и катушки изоленты для фасовки и реализации нелегальной продукции.

- В июле 2026 года мужчина по указанию неустановленного лица извлёк из тайника-закладки наркотическое вещество массой более полукилограмма для дальнейшего сбыта на территории района, - уточнили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Отметим, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. В настоящее время он взят под стражу.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области