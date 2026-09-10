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Расследования

Волгоградцу грозит два года колонии за вылов 30 раков

Расследования 10.09.2026 12:14
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10.09.2026 12:14


Перед судом в Волгоградской области предстанет 42-летний житель Светлоярского района по обвинению в незаконной добыче 30 раков. По информации Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте, мужчина в августе текущего года был задержан за незаконную добычу ракообразных в акватории Волго-Донского судоходного канала.

Вылов раков осуществлялся на миграционных путях к местам нереста и без разрешения на добычу водных биологических ресурсов. Браконьер добыл со дна водоема 30 раков, используя гидрокостюм для подводного плавания. Сотрудники транспортной полиции изъяли раков и выпустили их обратно в водоем.

За совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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