Волгоградца осудили за кражу 34 золотых браслетов перед 8 марта





В Волжском Волгоградской области суд поставил точку в деле о похищении ювелирных изделий на 2,6 млн рублей. В преступлении ранее правоохранители уличили 38-летнего жителя Волгограда.

- В 2026 году накануне Международного женского дня в обеденное время фигурант уголовного дела, находясь в Центральном универмаге города Волжского, воспользовался невнимательностью продавца-консультанта и похитил из незапертой витрины демонстрационную стойку с 34 золотыми браслетами, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Отметим, благодаря камерам видеонаблюдения правоохранители быстро вычислили отчаянного воришку. Ему было предъявлено обвинение в краже в особо крупном размере. Решением Волжского городского суда фигурант приговорён к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Фото из архива ИА «Высота 102»