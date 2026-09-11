



В Октябрьском районе Волгоградской области произошли кадровые перестановки. Андрей Бочаров подписал постановление, утверждающее ротацию кадров в администрации райцентра. Глава региона отправил в отставку экс-главу р. п. Октябрьский и назначил на его место в статусе врио бывшего начальника местного РОВД Владимира Нижника.

Согласно опубликованному на сайте обладминистрации документу, перестановки связаны с заявлением Андрея Старикова с просьбой об увольнении по собственному желанию. Ранее прошение 7 сентября одобрили местные депутаты.

Отметим, Владимир Нижник вступил в должность с 11 сентября и будет её занимать до дня избрания нового главы райцентра. Ранее, новоиспечённый руководитель был назначен в расквартированный здесь межмуниципальный отдел полиции в августе 2011 года. В 2012 году ему было присвоено звание подполковника полиции. После реорганизации в 2014 году возглавил обособленное отделение МВД России по Октябрьскому району. В 2017 году был уволен со службы в звании подполковника полиции на пенсию.

Фото: МВД России