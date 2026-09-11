Сегодня, 11 сентября, в Краснооктябрьском районе Волгограда пациенты не смогли попасть в стоматологическую поликлинику №7, так как двери в медучреждение оказались закрытыми. Причиной послужило сообщение о минировании, которое поступило в стоматологию.

Как уточнили в облздраве, тревожное сообщение было получено во время пересменки, когда прием людей еще не проводился. Медперсонал связался с пациентами, которые были записаны на ближайшее время, и предложил перенести запись.

После проверки медучреждения возобновило работу в штатном режиме.

Фото из архива V102.RU