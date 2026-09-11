ВС РФ нанесли массированный удар по дата-центру с разведданными ВСУ





В ночь с 10 на 11 сентября Минобороны продолжило ежедневные ночные комбинированные удары по территории Украины. На этот раз ракетами и дронами поражены десять объектов на территории Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областей. В их числе дата-центр с разведданными ВСУ, инновационный терминал, три сухогруза с военным имуществом, склады, логистические центры, базы ГСМ и порты.

В Киевской области атаке подвергся дата-центр «Би-мобайл», где хранились и обрабатывались разведданные. Здесь же был поражён логистический центр «Гостомель», где находились комплектующие для беспилотников.

В Хмельницкой области также поражён склад с материалами для сборки беспилотников. Объект принадлежал «Новой почте».

В Днепропетровской области целью российских дроноводов стала база хранения БПЛА на территории логистического центра «Днепр».

В Одесской области атакован был автомобильный завод, где ремонтировалась техника ВСУ. В населённом пункте Визирка поражён склад с западными БПЛА. Не обошёл налёт стороной и портовую инфраструктуру. Так, в порту «Черноморск» поражены два сухогруза и морской катер сопровождения, а также склады и базы ГСМ. Кроме того, ещё один переоборудованный для военных целей сухогруз поражён во время перехода в порт «Одесса».

Отметим, не менее масштабный удар по инфраструктуре откровенно военного и двойного назначения ВС РФ совершили накануне.

Фото из архива Минобороны