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Общество

Камышанка отсудила деньги за пропуск концерта «Моя Мишель» в Москве

Общество 11.09.2026 16:34
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11.09.2026 16:34


В Волгоградской области жительница Камышина отсудила у московского клуба компенсацию морального вреда за то, что по купленному заранее билету ее не пустили на концерт группы «Моя Мишель» в Москве. 

По информации объединенной пресс-службы судов региона, с московского клуба GIPSY (ООО «Островная Кухня») Камышинский городской суд взыскал 8 тысяч рублей компенсации морального вреда и юридические расходы в сумме 5 тысяч рублей. 

В ходе разбирательства установлено, что подруга камышанки купила два билета на концерт группы, который был намечен на 8 марта текущего года. Из Волгоградской области в столицу девушка приехала накануне мероприятия, 7 марта. Однако послушать «Мою Мишель» подругам не удалось. Персонал клуба не пустил их без объяснения причин, сообщив, что возврат денег за билеты будет произведен через два дня. 

Уже позже представитель клуба пояснил суду, что камышанку не пустили, так как билет покупала не она лично. Однако девушке удалось доказать, что она купила билет, вернув за него деньги подруге. Камышанка обратилась в суд за моральной компенсацией, так как посчитала, что действия персонала носили дискриминационный характер, а допуск на открытое мероприятие противоречит российскому законодательству.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано. 

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